شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز المعلومات حول "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف علي شخص هو سبب من أسباب النزاع في السوداني هوا “حميدتي” وهو القائد لقوات الدعم السريع في السودان، والتي تحاول تنفيذ تمرد علي الجيش السوداني.

محمد حمدان دقلو واسم الشهرة حميدتي وتصدر اسم «حميدتي» عناوين جميع الأخبار المتعلقة بالشأن السوداني، حيث أنه يعد السبب الرئيسي في المواجهات بين الجيش الوطني السوداني وقوات الدعم السريع في نزاعات مسلحة طالت عدة مدن في البلاد.

مولد حميدتي

ولد محمد حمدان دقلو عام 1975 في ولاية شمال دارفور، ويعود أصله إلى فخذ المحاميد من قبيلة الرزيقات الهلالية البدوية العربية التي لها عمق شعبي كبير في دارفور وكردفان وتشاد وعدد من دول إفريقيا.

مسيرته التعليمية

انقطع محمد حمدان عن الدراسة وهو في سن الخامسة عشر من عمره بعد أن توجه إلي تجارة الإبل والقماش وحماية القوافل التجارية بين ليبيا ومالي.

تجارة الابل في السودان

عرف منذ طفولته، بشخصيته القيادية لمجموعة من الشباب التي كانت تعمل علي تأمين القوافل التجارية وردع قطاع الطرق واللصوص.

كان دقلو، كثير التنقل بين الدول وكان من أبرزهم ليبيا وتشاد ومصر؛ لبيع الإبل وأيضا لحماية القوافل وردع قطاع الطرق وبسبب تجارة جمع أموال كثيرة سعادته في تكوين ميليشيات مسلحة زادت شهرتها بعد أن لفتت صناع القرار في السودان.

دخول حميدتي للحياة السياسية

مع اندلع الصراعات في دارفور عام ٢٠٠٣ أخذت مليشيات حميدتي عناصر من الجنجويد وبدأ يلفت نظر صناع القرار في الخرطوم مالبث أن بدأ في استقطاب شباب القبائل المختلفة حتي شكلت قوات سميت بوحدات استخبارات الحدود، وتم تعين عليها حميدتي.



وفي عام ٢٠٠٧، تم تعين «محمد حمدان دقلو» عميدًا من قبل الرئيس الأسبق "عمر البشير" وتمت ضم قواته إلي جهاز الاستخبارات السوداني، وفي عام ٢٠١٣ أعاد هيكلتها "عمر البشير" وسماها قوات الدعم السريع وعينها قوات شبة عسكرية، والتي عين عليها حميدتي قائدا عليها، ومنح البشير صلاحيات وامتيازات كبيرة، أثارت غيرة كبار الظباط.



تدير قوات الدعم السريع الكثير من مناجم الذهب وهي ورقة اقتصادية قوية، وتأكد الولايات المتحدة الامريكية أن قوات «فاغنر الروسية» تعمل مع قوات الدعم السريع في مناجم الذهب في السودان.