شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة الامريكية تعلن عن هدنة في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن هدنة في السودان تبدأ من منتصف الليلة بالتوقيت المحلي.



وقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن اتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع على وقف إطلاق النار يبدأ منتصف الليلة لمدة 72 ساعة، مناشدا طرفي الصراع بالسودان تنفيذ وقف إطلاق النار فورا وبشكل كامل".

وحذرت منظمات الإغاثة من أن القتال الدائر في السودان قد أدى إلى أزمة إنسانية هائلة في البلاد.

وكان العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار التي بدا وكأنها متفق عليها، قد تم تجاهله- ومن بين هذه الاتفاقيات هدنة لمدة ثلاثة أيام تزامنًا مع عيد الفطر الذي بدأ الجمعة.



وأكد الصليب الأحمر أن حصيلة القتلى من المدنيين في السودان تزداد يوميًا، بينما حذر أيضًا من نقص في المياه والكهرباء.

وقالت أليونا سينينكو من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الوضع أصبح "لا يطاق" بالنسبة للمدنيين، وسط القتال بين الجيش النظامي والقوات شبه العسكرية.

وتفيد الأنباء بأن نحو 10 آلاف لاجئ دخلوا إلى جنوب السودان- وفر البعض إلى دول أخرى مجاورة.

وأقدمت العديد من الدول على إجلاء دبلوماسييها ورعاياها من العاصمة الخرطوم.

وقالت سينينكو، المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن الناس يقومون بـ "محاولات يائسة" للهروب من السودان.