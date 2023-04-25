بلينكن يؤكد التوصل لهدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الإثنين، إنه تم التوصل لهدنة جديدة في السودان، والتي تبدأ من منتصف ليل 24 أبريل ولمدة 72 ساعة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، في نبأ عاجل منذ قليل.



وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أكد أن أمريكا تتخذ خطوات لضمان أمن السفارة الأمريكية في السودان.



وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي: "لسنا معتادين على إرسال قوات أمريكية لمناطق الصراع بهدف إجلاء مواطنينا، لكن السودان حالة استثنائية".



وأضاف المستشار الأمريكي: "نتعاون مع شركاء إقليميين بهدف إجلاء مواطنين أمريكيين من السودان".