الجيش السوداني يحذر من قوات الدعم السريع ترتدي أزياء الشرطة.. قتل عشوائي ونهب

ياسر رشاد - القاهرة - حذرت القوات المسلحة السودانية من أن قوات الدعم السريع، أخذت في إرتداء أزياء الشرطة العادية وشرطة الاحتياطي المركزي للقيام بالمزيد من عمليات الإعتداء على المواقع ونشر الفوضى.

وجاء في بيان القوات السودانية، أن عمليات الإعتداء بزي الجيش تتوسع، وبدأت بإطلاق سراح نزلاء بعض السجون وعمليات النهب والإستيلاء على ممتلكات المواطنين والقتل العشوائي.

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ويهيب المتحدث باسم الجيش السودانية، على جميع المواطنين وقوات الشرطة أخذ الحيطة والحذر.

وفي سياق آخر نعت وزارة الخارجية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الذى استشهد اليوم الإثنين

خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان.



وذكرت وزارة الخارجية فى بيان اليوم أنها وإذ تحتسب فقيدها الغالي شهيداً عند الله عز وجل، ورمزاً للتضحية والفداء في سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، تؤكد أن البعثة المصرية في السودان ستستمر في تحمل مسئوليتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام.

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