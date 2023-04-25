السعودية تعلن إجلاء رعايا 14 دولة بينهم أمريكان وأوربيين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السعودية نجاح عملية إجلاء رعايا 14 دولة من السودان بينهم رعايا أمريكا ودول أوروبية، وتضمنت القائمة التى تشمل 199 2 أمريكيين و5 بريطانيين و3 هولنديين و2 إيطاليين بالإضافة إلى 2 أتراك.



كما شملت قائمة الرعايا الذين وصلوا إلى قاعدة الملك فيصل العسكرية منذ قليل 104 ليبى و 45 لبنانى و15 سورى و2 قطريين وتنزانى وسويدى و4 سودانيين و10 سعوديين.

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كانت الفرقاطة السعودية الملك ينبع التابعة للأسطول الغربى السعودى قد وصلت إلى قاعدة الملك فيصل العسكرية وعلى متنها 199 من رعايا 14 دولة تم اجلاؤهم من السودان فى عملية ناجحة بدأت صباح اليوم.



وصلت الفرقاطة السعودية إلى جدة فى العاشرة والنصف مساءا وكان في استقبال الرعايا قائد الأسطول الغربى السعودى اللواء يحيى

العسيرى.



كانت البحرية الملكية السعودية قد انهت استعداداتها مساء اليوم بقاعدة الملك فيصل لاستقبال الفرقاطة وذلك بوجود طاقم طبى على مستوي عالى لتقديم الرعاية الطبية للعائدين بالإضافة إلى قوات الدفاع المدنى.



بدأ الرعايا فى دخول قاعدة الملك فيصل وسط إهتمام إعلام واسع وحضور عدد كبير من مراسلى الصحف والقنوات ووكالات الأنباء العربية والعالمية.

كانت عمليات الإجلاء السعودية قد بدأت ظهر اليوم بوصول طائرة عسكرية إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية علي متنها السفير كوريا الجنوبية وطاقم السفارة وعددهم 29 بالإضافة إلى طاقم الحماية وعددهم 48.