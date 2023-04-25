الجيش السوداني والدعم السريع يُوافقان على هُدنة مُدتها 72 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - وافقت القوات المسلحة السودانية بقيادة "البرهان"، وقوات الدعم السريع بقيادة "حميدتي"، على تنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد ابتداءً من مُنتصف ليل 24 أبريل ويستمر لمُدة 72 ساعة، حسبما أفاد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الاثنين، عن مُوافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار لمُدة 3 أيام اعتبارًا من غدًا الثلاثاء.

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وقال بلينكن: "خلال هذه الفترة، حثت الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع على الالتزام الفوري والكامل بوقف إطلاق النار".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تعمل أيضًا مع شركاء لتشكيل لجنة تتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في السودان، حيث تحول الصراع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى أعمال

عُنف دامية مُستمرة مُنذ عشرة أيام.

وكان البيت الأبيض قد طالب الاثنين، بالالتزام بوقف فوري لإطلاق النار في السودان وضمان حماية المدنيين.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، إن بلاده لا تعتزم نشر قوات حفظ سلام على الأرض في السودان.

وأجلى الجيش الأمريكي جميع موظفي البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الخرطوم بداية هذا الأسبوع وعلق عمل السفارة.

وقد أعربت "واشنطن" عن قلقها البالغ والشديد لوجود قوات "فاغنر" الروسية في "السودان"، إذ تتواصل المعارك مُنذ عشرة أيام بين الجيش، وقوات الدعم السريع مُخلفة مئات القتلى، حسبما أفاد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن".