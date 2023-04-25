نائب أمريكي يُطالب واشنطن بوقف تقديم المساعدات لكييف

ياسر رشاد - القاهرة -

طالب عضو مجلس النواب الأمريكي "بول جوسار"، واشنطن بوقف تقديم المساعدات لكييف، والتحقق من وجهة المساعدات التي تم إرسالها.

ووفقُا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قال جوسار، مساء اليوم الاثنين، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونجرس قد أنفقا نحو 200 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على تمويل الحرب بالوكالة في أوكرانيا".

اقرأ أيضًا.. سيناتور أمريكي يدعو واشنطن لوقف دعم كييف

وأضاف: "علينا ألا نُرسل ولا سنتا واحدًا وأن نُجري فصحًا لما تم توريده من الموارد حتى الآن".

وذكر مكتب النائب الأمريكي أن إدارة جو بايدن لم تقدم للكونجرس نسخ الوثائق المُتعلقة بتقديم المساعدات لأوكرانيا.

يُذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر داعم أوكرانيا في الوقت الراهن، وقد بلغت قيمة المساعدات العسكرية لوحدها أكثر من 35 مليار دولار.

وأمس الأحد، دعا السيناتور الأمريكي، "بول راند"، واشنطن لوقف الدعم المُستمر إلى "كييف"، مُهددًا بمُعارضة كُل حزم المساعدات المُستقبلية.