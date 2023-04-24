انت الان تتابع خبر اعتذار جديد يحيي قصة مبابي ومدريد.. هل سينتقل الى قلعة الملوك؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مبابي كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، لكنه جدد عقده في اللحظات الأخيرة، ليبقى مع الفريق الفرنسي حتى 2025.وأثار قرار مبابي المفاجئ حالة من الغضب بين جماهير ريال مدريد، التي صبت هجومها على المهاجم الفرنسي خلال مواجهة ليفربول الإنجليزي في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا

هل ينتقل مبابي إلى ريال مدريد؟

ومنذ ذلك الحين، ارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد مجددا، لا سيما بعدما كشفت تقارير عن إمكانية رحيله بشكل مجاني عن الفريق الفرنسي في صيف 2024.

آخر تلك الأنباء جاءت من قبل رامون ألفاريز، الصحفي في صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث أكد أن مبابي تواصل مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد من جديد.

وبحسب الصحفي الإسباني الشهير، فإن مبابي اعتذر لبيريز مجددا عن عدم إتمام الانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مبديا حرصه على الصفقة.

وقال مبابي بحسب المصدر إنه مستعد للانتقال إلى ريال مدريد بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ما موقف ريال مدريد من ضم مبابي؟

الصحفي الإسباني الشهير أكد أن فلورنتينو بيريز يبدو واثقا من رغبة مبابي الأكيدة في الانتقال إلى ريال مدريد، رغم ما حدث في الصيف الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن ريال مدريد لا ينوي التقدم بعرض رسمي للتعاقد مع مبابي، في ظل تعنت النادي الباريسي في الموافقة على رحيل اللاعب.

ووعد مبابي بيريز بأنه سيحاول إقناع باريس سان جيرمان بتركه يرحل في الصيف المقبل، وحال رفضه سيقوم بالتوقيع على عقود انتقاله في يناير/كانون الثاني 2024.

وسيبقى ريال مدريد هادئا خلال الفترة المقبلة، ولن يقوم بأي تحرك رسمي للتعاقد مع مبابي، وسيترك للاعب الفرنسي مسؤولية إتمام الصفقة بنفسه.

ماذا قدم مبابي مع باريس سان جيرمان؟

ويعتبر مبابي من أفضل اللاعبين في العالم خلال الفترة الحالية، وتم اختياره في المركز الثاني خلف زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال حفل "ذا بيست".

وخلال الموسم الحالي، شارك مبابي مع باريس سان جيرمان في 37 مباراة، سجل خلالها 34 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

