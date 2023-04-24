شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس بذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وأكد المجلس، أن هذه المناسبة التاريخية، ستظل محفورة في أذهان المصريين، يوم أن استطعنا تحرير سيناء ‏المباركة من براثن الاحتلال، بأيدى قواتنا المسلحة، مضيفا أن هذا اليوم يؤكد دومًا ترابط أبناء الشعب المصري معًا ضاربين أروع‏ الأمثلة في البطولة والوطنية من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، والحفاظ على مقدراته‎.‎

وقال المجلس في بيانه: "إذ نعاهد سيادتكم على مواصلة بذل قصارى الجهد من أجل تحقيق التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في ربوعها تحت قيادتكم".