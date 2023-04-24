تركيا تعرض وساطتها لحل أزمة البرهان وحميدتي

ياسر رشاد - القاهرة -

عرضت "تركيا" وساطتها لحل أزمة "السودان" بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" للتفاوض في أنقرة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سودان تريبيون" السودانية، قال مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى، اليوم الاثنين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "نقل لقائد القوات المسلحة عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في اتصالين هاتفيين خلال اليومين الماضيين رغبة أنقرة في التوسط بينهما لإنهاء الحرب".

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وأشارت الصحيفة نقلاً عن المصدر بأن "أردوغان قدم عرضًا بالاستضافة في أنقرة لخوض مُفاوضات مباشرة، مع تقديم كافة الضمانات لقائد الدعم السريع".

ولم تُوضح مصادر لـ"سودان تربيون" موقف البرهان ودقلو من المُقترح التركي لكنها "استبعدت موافقة البرهان على التفاوض مع قائد الدعم السريع قبل إكماله الانسحاب من الخرطوم".

وأفادت المصادر، بأن "البرهان صرح بإمكانية الجلوس مع دقلو بحال قبول الأخير بعودة الأوضاع لما قبل ديسمبر الماضي وهو الموعد الذي أعاد فيه قائد الدعم السريع نشر قواته في الخرطوم ومُدن أخرى".

وتستمر الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع مُنذ 10 أيام، في وقت أجّلت دول عدة، بينها تركيا، رعاياها من السودان.

وفي وقت سابق، وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بقيادة "عبد الفتاح البرهان"، اتهامًا خطيرًا لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" "بارتداء زي الشرطة لنشر الفوضى وإطلاق المساجين".