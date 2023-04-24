وصول رعايا 14 دولة من السودان إلى قاعدة الملك فيصل بجدة .. صور

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت الآن الى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة الفرقاطة السعودية الملك ينبع التابعة للأسطول الغربى السعودى وعلى متنها 199 من رعايا 14 دولة تم اإجلاؤهم من السودان فى عملية ناجحة بدأت صباح اليوم.

وصلت الفرقاطة السعودية إلى جدة فى العاشرة والنصف مساءً وكان في استقبال الرعايا قائد الأسطول الغربى السعودى اللواء يحيى العسيرى.

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كانت البحرية الملكية السعودية قد انهت استعداداتها مساء اليوم بقاعدة الملك فيصل لاستقبال الفرقاطة وذلك بوجود طاقم طبى على مستوي عالى لتقديم الرعاية الطبية للعائدين بالإضافة

إلى قوات الدفاع المدنى.

بدأ الرعايا فى دخول قاعدة الملك فيصل وسط اهتمام إعلام واسع وحضور عدد كبير من مراسلى الصحف والقنوات ووكالات الأنباء العربية والعالمية.

كانت عمليات الإجلاء السعودية قد بدأت ظهر اليوم بوصول طائرة عسكرية إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية علي متنها السفير كوريا الجنوبية وطاقم السفارة وعددهم 29 بالإضافة إلى طاقم الحماية وعددهم 48.