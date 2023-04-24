روسيا تتهم أمريكا وحُلفاءها بتقويض منطقة آسيا

ياسر رشاد - القاهرة -

اتهم وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، الولايات المتحدة الأمريكية وحُلفاءها بأنهم "يدفعون بقوات كبيرة لتقويض التعددية في منطقة آسيا والمُحيط الهادئ، وهدم التوافق الراسخ هُناك".

ووفقُا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قال لافروف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين: "تدفع الولايات المتحدة وحلفاؤها الآن بقوات كبيرة من أجل تقويض التعددية في منطقة آسيا والمُحيط الهادئ، التي تُشكل فيها نظام تعاون مفتوح وناجح في مجال الاقتصاد والأمن عمّ دول جنوب شرق آسيا "آسيان" على مدى عقود".

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وأشار إلى أن نظام التعاون هذا مكّن من تطوير نهج إجماع يُناسب أعضاء "آسيان" العشرة وشركاءهم في الحوار، بمن فيهم روسيا والصين

والولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، مما يضمن تعددية شاملة حقيقية.

وأضاف: "واشنطن بطرحها "استراتيجية المُحيطين الهندي والهادئ"، اعتمدت مسارًا لهدم هيكلية التوافق الراسخ هذه".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي "لافروف"، أن صندوق النقد الدولي تحول إلى أداة لتحقيق الأهداف الأمريكية، بما فيها العسكرية، مُشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "في مُحاولة يائسة لتأكيد هيمنتها بمُعاقبة المُخالفين لها، ذهبت إلى تدمير العولمة، التي وصفتها لسنوات عديدة بأنها أسمى خير للبشرية جمعاء".