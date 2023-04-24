تعليق قوي للكرملين حول العقوبات الغربية على روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - فرضت "الدول الغربية" سلسلة من الإجراءات العقابية على "موسكو" بسبب غزوها لكييف شملت الأفراد المُرتبطين بالكرملين والمسؤولين وعائلاتهم، وفي هذا الصدد، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، في حوار مفتوح مع الطلاب الروس في "ماراثون المعرفة"، أن العقوبات الغربية لن تُؤثر في تطور البلاد، وأن مستقبل روسيا يصنعه شبابها.

ووفقُا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين، قال بيسكوف: "العقوبات لن تُؤثر في مستقبل روسيا لأن تطوّر بلادنا بأيديكم يا شباب، والفُرصة مُتاحة لكم اليوم لصناعة مستقبل ساطع، وجعل بلادنا أفضل وأقوى".

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وأضاف: "يجب أن نفهم أنه علينا التعايش مع العقوبات الغربية، لكن هذا ليس

عقبة على الإطلاق أمام تطور بلادنا".

وتابع: "طموحات الغرب، ولاسيما الولايات المتحدة وبريطانيا، أي السكسونيون، لن تتوقف، حيث إن أزالوا هذه العقوبات سيفرضون غيرها، لأن هدفهم في نهاية المطاف إخماد روسيا والتخلص منها".

يُشار إلى أن "ماراثون" المعرفة فعالية عامة تُتاح المُشاركة فيها للطلاب والشباب والصحفيين، لحوار أرفع المسؤولين في البلاد، وألمع العلماء والعسكريين ورجال الأعمال والفنانين، للوقوف معهم على مقومات نجاحهم الشخصي، وما حققوه في مناصبهم ومواقعهم.