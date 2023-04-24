شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يشيد بالجهود المصرية لإجلاء المواطنين من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين بالجهود المصرية لإجلاء الرعايا من السودان، مضيفا أن الدولة المصرية تبذل مجهودا كبيرا فى هذا الاتجاه، وأن الخارجية المصرية تلعب دورا كبيرا بالتنسيق مع جهات مصرية أخرى.

وقال طارق سعدة فى تصريحات له، إن هذا التنسيق والتخطيط الدقيق لنقل الرعايا لاجلاء الرعايا المصريين الموجودين بالسودان، لابد أن يكون وفق خطة محكمة تضمن السلامة للعودة وتضمن الراحة فى العودة و التنسيق مع السفارة المصرية فى السودان، والقنصليات الموجودة هناك.

وتابع :"نثق فى القيادة المصرية و فى المؤسسات المصرية العاملة فى هذا الاتجاه بأنها تبذل قصارى جهدها لعودة المصريين، المهام كبيرة وتحتاج لتخطيط وتنفيذ جيد لسلامة العودة لكل الرعايا والمصريين الموجودين فى كل السودان الشقيق، نعلم جيدا أن السودان الشقيق بها جالية مصرية كبيرة يعملون فى مجالات مختلفة وأنشطة مختلفة، الموضوع ليس سهلا ولكن يحتاج لخطة محكمة ودقيقة، تلك الجهود أثمرت عن عودة المئات من المصريين سالمين الى أرض الوطن وأيضا مازال تنفيذ خطة اجلاء المصريين مستمرا" .

ووجه الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، الشكر للقيادة المصرية ولمؤسسات الدولة على مايبذلونه، وعلى حكمتها فى التعامل، داعيا الله أن يحفظ السودان و شعبها الطيب، التاريخ الممتد والعلاقة الممتدة بيننا.