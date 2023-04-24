وفاة أمير سعودي والديوان الملكي يُعلن موعد الجنازة

ياسر رشاد - القاهرة -

تُوفي الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، مساء اليوم الاثنين، حسبما أفاد "الديوان الملكي السعودي".

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الديوان الملكي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، وسيُصلى عليه يوم غد الثلاثاء بعد صلاة العصر في جامع

الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

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واختتم الديوان الملكي بيانه بالدعاء المُتوفي قائلاً: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".