لقاء مرتقب بين البرهان وحميدتي بوساطة سعودية مصرية

ياسر رشاد - القاهرة - بعد فشل الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع و غياب التدخلات الخارجية في شؤن السودان، تبحث الدول الخارجية على وقف الخلاف بين القوتين وذلك بجمع قادة النزاع في الرياض.

كشف مسؤول أميركي عن جهود دولية لجمع قادة الصراع في السودان في محادثات حوارية تحت مظلة السعودية ومصر والإمارات.

ويقود الوفد الدبلوماسي المشترك، الذي يضم ممثلين من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والأوروبي، جهودًا لإطلاق مبادرة لحل الصراع في السودان.

ويهدف الوسيطون إلى جمع القائد العسكري عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو في لقاء بالرياض خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد المسؤول الأميركي على ضرورة وقف إطلاق النار كشرط لإطلاق مبادرة لحل الصراع. وفي سياق متصل، عبرت المسؤولة في البيت الأبيض ريبيكا فارمر عن قلق الإدارة الأميركية من استغلال جماعات إسلامية متطرفة للفوضى في السودان لإيجاد ملاذ آمن لها. ومن المتوقع أن تصدر السعودية إعلانًا خلال الأيام القليلة

المقبلة حول تفاصيل المبادرة الحوارية.

تجدر الإشارة إلى أن الوضع السياسي في السودان شهد تحولات كبيرة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 عقب احتجاجات شعبية شملت كل أنحاء البلاد. وعلى الرغم من الانتقال السياسي الذي شهدته البلاد منذ ذلك الحين، إلا أن الصراعات والاضطرابات السياسية ما زالت مستمرة.

ويعاني السودان من أزمات متعددة بما في ذلك النزاعات العرقية والدينية والاقتصادية، مما يعرقل جهود البلاد في التنمية والاستقرار. ويأمل الكثيرون في البلاد أن تحمل المبادرة الجديدة لجمع البرهان ودقلو في الرياض نتائج إيجابية تعيد الثقة في العملية السياسية وتؤدي إلى استقرار البلاد.