الكرملين يصف مزاعم وجود شبيه لـ "بوتين" بالكاذبة

ياسر رشاد - القاهرة -

انتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، بشدة المزاعم حول وجود شبيه ونظير للرئيس "فلاديمير بوتين"، مُؤكدًا أنه يتمتع بصحة يتمناها المرء لنفسه.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين، قال بيسكوف: "سمعنا أن بوتين لديه شبيه يعمل بدلاً منه، هذا كذب وهراء، كذبة جديدة".

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وأشار بيسكوف إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشط للغاية، ولا يختبئ في أي مكان، صحة رئيسنا تجعلك تتمنى مثلها لنفسك".

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين في وقت سابق أن الرئيس بوتين تفقد مقر قوات "دنيبر" على محوري خيرسون ولوغانسك، واستمع إلى تقارير القيادة العسكرية هناك، خلال زيارة مُفاجئة لمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا.

وفي سياق آخر، هنأ الرئيس فلاديمير بوتين، المواطنين المسلمين في روسيا بحلول عيد الفطر، وأشار إلى قيمة

مساهمة المنظمات الإسلامية في الحفاظ على الحوار بين الأعراق والأديان.

وجاء في التهنئة التي نُشرت على موقع "الإدارة الدينية لمُسلمي روسيا": "يحظى هذا العيد باهتمام خاص من قِبل المُسلمين في جميع أنحاء العالم، وهو يتمتع بمعنى روحي رفيع يسجل نهاية شهر رمضان المُبارك ويُجسد رغبة الناس في تحسين الذات الأخلاقية والرحمة والتعاضد، وأشير بكُل ارتياح وسرور إلى أن المُسلمين في بلادنا يحترمون بشدة التقاليد الوطنية التاريخية والدينية والثقافية التي تعود بتاريخها إلى قرون بعيدة، ويتم تربية الجيل الشاب عليها".