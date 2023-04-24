بايدن يكشف موعد استقالة مستشارته للسياسة الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة -

كشف الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، موعد استقالة كبيرة مستشاريه للسياسة الداخلية، "سوزان رايس"، مُؤكدًا أنها ستُغادر منصبها الشهر المُقبل.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الاثنين، كان لرايس، بصفتها رئيسة مجلس السياسة الداخلية بالبيت الأبيض، تأثير واسع على نهج الإدارة في مجالات الرعاية الصحية والهجرة والمساواة العرقية.

اقرأ أيضًا.. بايدن يُواجه تحديات جديدة في سباق رئاسة أمريكا

وعملت رايس كمستشار للأمن القومي للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وسفيرة لواشنطن في الأمم المتحدة، وهي الشخص الوحيد الذي شغل كلا المنصبين.

كما عملت من قُرب مع

نائب الرئيس آنذاك بايدن في تلك الأدوار وكانت على قائمته المُختصرة لتُصبح نائب الرئيس خلال حملة 2020.

وصرح "بايدن" في بيان الإعلان عن رحيل "رايس": "بعد أكثر من عامين من قيادتها المُتوازنة لمجلس السياسة الداخلية يبدو جليًا: أنه لا يُوجد من هو أكثر قدرة وأكثر تصميمًا على إنجاز أشياء مُهمة للشعب الأمريكي منها".