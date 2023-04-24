القاهرة الإخبارية: دخول 5 آلاف مصري وسوداني وجنسيات أخرى من معبر أرقين

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" أن ما يقرب من 5 آلاف مواطن بين مصريين وسودانيين وجنسيات أخرى، مروا عبر معبر أرقين، فى ظل التسهيلات التى قدمتها الدولة المصرية، موضحا أن الدولة المصرية تقدم العديد من التسهيلات من أجل تسريع دخول المتواجدين فى المعبر.

وقال المراسل إن هناك خدمات طبية وإنسانية قدمت لكل المتواجدين داخل المعبر، وهناك عدد من السيارات فى الجانب السوداني تتوقف فى ظل توقف العمل فى هذا المعبر وفق قرار الإدارة السودانية ومن ثم سوف يتم السماح بدخول السيارات عند فتحه من قبل الجانب السوداني، والجانب المصري فى المعبر يعمل على مدار الساعة ودون توقف.