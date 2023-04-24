شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا سياسيا: إجلاء مصر رعاياها من السودان يظهر قوة الدبلوماسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا بما أعلنه السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، حيث أكد أنه في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم إجلاء 436 مواطناً من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وقال "مطر" أن عملية إجلاء المصريين من السودان وسط الأزمة الداخلية في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يظهر قوة وراسخة الدبلوماسية المصرية، مشيرا إلي أن عودة المصريين في هذا التوقيت وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، يؤكد أن الدولة المصرية سند ودعم لجميع أبنائها داخل وخارج الحدود" مضيفا :"قد بات واضحا للقاصي والداني، للعدو والصديق أن مصر أقوى من أى وقت مضى طوال قرن كامل بقوة جيشها ووحدة شعبها وحكمة قيادتها وأدرك القاصى والدانى أن هامش المناورة مع مصر في كل ما يخص مصالح شعبها وأمنها واستقرارها أصبح أضيق من أي وقت مضى مثلما أدركوا أن قيادتها قادرة على تحويل كل تحدٍ إلى فرصة".

وأشار "مطر" إلي أن الرئيس السيسى اختصر سياسة العلاقات المصرية الخارجية بجملة بسيطة عندما قال :"ندير الأمور بإخلاص وأمانة وشرف في وقت عز فيه الشرف".

وتستمر السفارة المصرية فى الخرطوم والقنصليات في الخرطوم وبورتسودان والمكتب القنصلي بوادي حلفا، في التنسيق مع المواطنين المصريين فى السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعاً.