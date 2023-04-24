انت الان تتابع خبر عاصفة "مغناطيسية" تضرب الارض.. هذا مستوى قوتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب تقديرات العلماء فإن "اضطراب المجال المغناطيسي للأرض بلغت حاليا الدرجة 4 أي قد تحصل اضطرابات في الملاحة اللاسلكية المنخفضة التردد عبر الأقمار الصناعية ويمكن أن يُرى الشفق القطبي في المنطقة الاستوائية".والعواصف المغناطيسية، هي اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض تسببها التوهجات الشمسية، وتقسم العواصف المغناطيسية إلى 5 مستويات أو درجات. أضعفها G1 وأقواها G5 ويمكن أن تستمر العاصفة المغناطيسية من بضع ساعات إلى عدة أيام.

يشار إلى أن العواصف المغناطيسية وظاهرة الشفق القطبي تنجم عن تأثير جزيئات الرياح الشمسية في طبقات الغلاف الجوي العليا. لذلك كان بإمكان سكان المناطق الوسطى من روسيا ومدينة موسكو مشاهدة ظاهرة الشفق القطبي بسبب النشاط الشمسي.

