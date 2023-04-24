انت الان تتابع خبر طرح "هدنة" جديدة في السودان.. هل ستُوقف الحرب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي تصريحات تلفزيونية، أكد النور، اليوم الاثنين، أن قوات الدعم السريع لم تطرح نفسها بديلاً للجيش بل تريد إصلاحه، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع ستقبل المحاسبة من حكومة مدنية، وأن أي مفاوضات مع الجيش ستكون مرهونة بإنجاز التحول الديمقراطي.



كيف تتم عمليات الإجلاء من السودان؟وعلى عكس الأيام التسعة الماضية، لم ترد أنباء عن تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في اليوم العاشر من الحرب، التي راح ضحيتها مئات الأشخاص.

ومن الملفت، عدم نشر الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع أي تحديثات على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي من ليلة أمس الأحد، وهو أمر غير معتاد منذ بداية الحرب.