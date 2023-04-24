انت الان تتابع خبر حتى إشعار آخر.. فرنسا تعلن إغلاق سفارتها في السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية في بيان إن السفارة ستواصل أعمالها من باريس.

وتتسارع عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان، خلال الساعات الأخيرة، مع دخول الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يومها العاشر.

