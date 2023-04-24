وتكشف مكان عمر البشير.. وسائل إعلام تفك لغز فرار سجناء «كوبر» بالسودان

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن مكان تواجد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بعد أنباء عن هروب سجناء من سجن "كوبر" شمالي العاصمة الخرطوم.

ونقل موقع "العين الإخباري" عن مصدر أمني تأكيده أن "البشير" موجود في مستشفى "علياء" العسكري بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وياتي تصريح المصدر الأمني لينفي بذلك وجود البشير في سجن كوبر بالخرطوم الذي تم اقتحامه أمس حيث فر منه بعض السجناء.

وأضاف المصدر أن "البشير موجود بالمستشفى برفقة كل من رئيس الوزراء الأسبق، بكري حسن صالح، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، واللواء يوسف عبد الفتاح أحد المتهمين في انقلاب 1989".

وعن أحداث سجن "كوبر" المركزي، نفى المصدر الأمني، حدوث اقتحام للسجن، لكنه أقر بطلب قدمه محامو الدفاع عن المتهمين في قضية انقلاب يونيو 1989، لنقل المسجونين إلى مكان آمن في ظل التوتر الأمني في البلاد.

وأوضح أن السجن شهد أمس تمردا من المسجونين إثر انعدام الطعام والماء والدواء، ما اضطر الجهات الأمنية إلى نقلهم لمكان آمن (دون تحديده).

وأذمكر الموقع ان أبرز المنقولين إلى مكان آمن، علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وأحمد هارون، وكلهم من رموز نظام البشير ومن قيادات الحزب الحاكم سابقا وآخرين.

وفي 21 يوليو 2020 بدأت أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير انقلاب، وتقويض النظام الدستوري.

وتقدم محامون سودانيون في مايو 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بنفس التهمة، وفي الشهر ذاته، فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.

وإلى جانب البشير، فمن بين المتهمين قيادات بحزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي)، علي الحاج، وإبراهيم السنوسي، وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قيادات النظام السابق، علي عثمان، ونافع علي نافع، وعوض الجاز، وأحمد محمد علي الفششوية.

وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وتم إيداع البشير بسجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.

ومنذ 10 أيام، يعيش السودان وضعا صعبا بسبب الاشتباكات بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أسفرت عن سقوط نحو 400 قتيل وآلاف المصابين أغلبهم من المدنيين.