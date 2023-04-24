شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أسماء الجمال: زيادة موازنة الدعم تؤكد شعور الرئيس السيسى بالمواطن البسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8% تؤكد للجميع شعور الرئيس السيسى بالمواطن البسيط وسط الأزمة التي يشهدها العالم جراء الكوارث بداية من فيروس كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية".

وأوضحت "الجمال"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358,4 مليار جنيه إلى 529,7 مليار جنيه بنسبة زيادة تزيد عن 48% للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

وقالت "الجمال"، إن قرارات الرئيس السيسى تدعم مبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقًا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ 60% من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.