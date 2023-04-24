شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البابا فرنسيس يدعو إلى مواجهة الوضع "الخطير" في السودان بالحوار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا البابا فرنسيس إلى "الحوار" في مواجهة الوضع "الخطير" في السودان في وقت تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.

وقال البابا خلال قداس الأحد في ساحة القديس بطرس: "للأسف فإن الوضع يبقى خطرًا في السودان، ولهذا أجدد دعوتي لوقف العنف في أسرع وقت ولاستئناف الحوار". وأضاف "أدعو الجميع للصلاة من أجل إخواننا وأخواتنا السودانيين".

وخلفت المعارك الشرسة الجارية في السودان منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، مقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح، بالإضافة إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص من أماكن المعارك نحو ولايات أخرى في السودان، أو في اتجاه تشاد ومصر.