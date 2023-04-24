وسائل إعلام تكشف حالة الدبلوماسي المصري المصاب بطلق ناري في السودان

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن آخر تطورات الحالة الصحية للدبلوماسي المصري المصاب بطلق ناري في السودان، على خلفية الاشتباكات الجارية حاليا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر دبلوماسية تأكيدها استقرار حالة أحد أعضاء السفارة المصرية في الخرطوم المصاب بطلق ناري.

وأضافت المصادر أنه تم نقل الدبلوماسي المصري لأحد المستشفيات في العاصمة الخرطوم وجار متابعة حالته الصحية بعد إصابته بطلق ناري خلال الأيام الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن كل فريق السفارة والقنصليات المصرية متواجدة في السودان حتى عودة آخر مصري في السودان في ظل الأزمة الجارية.

وفي وقت سابق، أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية في السودان بطلق ناري.

وقال أبو زيد إن هذا الأمر يؤكد مرة أخرى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامة مواطنينا وأعضاء بعثاتنا في السودان، موضحا أن الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز العشرة اَلاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج إلى عملية تخطيط مُحكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، خاصة في ظل التصاعد الخطير في حجم المخاطر.

وفيما يتعلق بوضع البعثة الدبلوماسية، أوضح المتحدث أن العقيدة وميثاق العمل الراسخين لدى الدبلوماسي المصري تفرض عليه أن يكون آخر من يغادر ميدان عمله بعد الاطمئنان على استكمال عملية إجلاء كل من يرغب من أعضاء الجالية في المغادرة.

وضرب السفير أحمد أبو زيد مثالا على ذلك بما حدث مؤخرا في دول مثل ليبيا وأفغانستان وأوكرانيا، حيث نجحت سفاراتنا في إتمام عمليات الإجلاء الآمن للجالية المصرية فيها.