عرضت فضائية العربية، اليوم الإثنين، مقطع فيديو متداول لدوريات من الجيش السوداني أثناء تمشيط شوارع أم درمان.

وكان قد أعلن الجيش السوداني سيطرتهم على المراكز والمنشآت الحيوية والرئيسية في عدد من المناطق السودانية.



ودعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الله- عز وجل- أنّ يكشفَ عن أهلنا في السودان ما ابتُلوا به من نزاعٍ، وأن يوفِّق الحكماء إلى الأَخذِ بأيديهم إلى برِّ السلام وحقن الدماء التي حرَّمها الله

وقال شيخ الأزهر في بيان: أدعو الله أن يكشفَ عن أهلنا في السودان ما ابتُلوا به من نزاعٍ، وأن يوفِّق الحكماء إلى الأَخذِ بأيديهم إلى برِّ السلام وحقن الدماء التي حرَّمها الله تعالى من فوق سبع سماوات، وحذَّرَ من سَفْكِها رسولُه ﷺ في قوله: «لَزَوَالُ الدنيا أهونُ على الله من قتلِ رجلٍ مسلمٍ». وقوله: «إذا التقى المسلمان بسَيْفَيْهِما فالقاتلُ والمقتولُ في النارِ، قيل: يا رسولَ اللَّهِ، هذا القاتلُ، فما بالُ المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قَتْلِ صاحبِه».

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