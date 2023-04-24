شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء محمد الغبارى: مصر تبذل جهودها لتأمين حدودها دون التدخل فى شئون دول الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر تستند في علاقاتها مع دول الجوار الإقليمي على عدد من الأسس والثوابت الرئيسية والتي تستند لمبدأ المصالح المشتركة والمتبادلة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول باحترام استقلاليتها، مع المحافظة على أمنها القومي وحياة المصريين المقيمين بتلك الدول.

وأضاف أن مصر تستند في علاقاتها مع دول الجوار المباشر وما يرتبط بالأمن القومي، للتعامل بتوازن وحكمة، مشيرا إلى أن نجاح مصر في إجلاء رعاياها بالسودان لتكون أولى الدول في ذلك، جاء نتاج جهود عسكرية ودبلوماسية بالتوازي ترتبط بانضباط عسكري عالي وراقي مع فن الدبلوماسية وقدرتها.

وأشار إلى أن الدولة عمدت إلى التهديد باستخدام القوة لردع القوة في بداية سياستها للتعامل مع أي تهديد قد يمس أمنها أو أمن ابنائها وهو ما حدث في السودان وسبقتها ليبيا، وحينها تدخلت بالقوة لإنقاذ ابنائها، بينما اليوم في السودان فقد كان اجتماع القوات المسلحة رسالة واضحة بقوة وقدرة الدولة المصرية والحرص على إنقاذ المصريين والقوات المتواجدة مهما كانت الصعاب، إذ أن ذلك الاجتماع لا يعقد دون اجتماع سبقه لمجلس الدفاع الوطني.

وشدد "الغباري" أن مصر قادرة على تأمين حدودها بقوة مهما كانت مخاطر أي نزاع وضبط أي محاولات للتهريب، قائلا "تأمين الحدود مع السودان أسهل من التأمين مع ليبيا وهناك تعاون مخابراتي يتم على أعلى مستوى".