شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: قرارات الرئيس السيسى برفع موازنة الدعم تدعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، توسع الرئيس عبدالفتاح السيسي في إجراءات الحماية الاجتماعية، وتكليف وزير المالية محمد معيط برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358 مليون جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8%.

وأشار "مطر" إلى أن قرارات الرئيس السيسي تعزز من إجراءات الاستفادة من مبادرة حياة كريمة وبرنامج الدعم النقدي بتكافل وكرامة وغيرها من الإجراءات التي تدخل حيز التنفيذ باستمرار".

وأكد أن قرارات وتكليفات الرئيس السيسي بإجراءات الحماية الاجتماعية بزيادة دعم السلع التموينية والمواد البترولية والتأمين الصحى والأدوية والإسكان الاجتماعي ومعاش الضمان الاجتماعي والعلاج على نفقة الدولة، تدعم المواطن المصري في وقت يمر العالم كله بأزمة طاحنة".

وتابع "مطر"، أن القرارات التي وجه بها الرئيس السيسى تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، حيث تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، كما تم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٣٦٨,٣٪ خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج «دعم المصدرين».