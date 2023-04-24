شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: رفع مخصصات الدعم ينتصر للبسطاء ومساندتهم نحو عبور أعباء المرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪؜، ينتصر للمواطن البسيط وتلبية احتياجاته على مستوى القطاعات ذات الصلة، بما يساهم في تمكين البسطاء والأقل دخلا من الصمود وعبور الأزمة العالمية الراهنة التي نلقي بظلالها على كافة الدول من بينها مصر.

وأشار "عمار"، إلى أن حزمة القرارات تعكس متابعة الرئيس لشواغل الرأي العام، واهتمامه بالتجاوب معها، من خلال التأكيد على استمرار تصاعد حزم الحماية الاجتماعية ومد مظلتها مهما كانت التحديات، مراعاة لظروفهم المعيشية، ومساندة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪ يؤكد أن الدولة حريصة على استمرار دعمها لتوفير الرعاية الصحية لغير القادرين والتخفيف عليهم، موضحا أن استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستكمال المرحلة الأولى، سيكون له آثار مجتمعية آخرى تعزز من التمكين الاقتصادي وتحسين جودة الحياة المعيشية، مع اتخاذ تدابير دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، بما يخدم مسار التنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ورفع معدلات التوظيف.

ومن جانبه أشاد النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بالعام الجديد من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8%، قائلا: الزيادة تأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على مواصلة التدابير الداعمة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع.

وأضاف النائب عبد الوهاب خليل، أن رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بالعام الجديد من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه جاء بهدف التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، لدعمهم حتى نتجاوز أعباء المرحلة الراهنة.

وأكد أن هذه التوجيهات الرئاسية تساهم في امتصاص آثار التداعيات العالمية على معيشة المواطنين ؛ الأمر الذي يعزز من الأمان الاجتماعي، معقبا:" الرئيس السيسي يوضع المواطن دائما في مقدمة الأولويات".

وتابع النائب عبد الوهاب خليل: توجيهات الرئيس السيسي حول زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية جاءت في توقيت هام للتخفيف عن المواطنين في ظل ما يشهده العالم من ظروف اقتصادية صعبة جراء الحرب الروسية الأوكرانية.