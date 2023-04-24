الجيش السوداني يؤكد نجاحه في إجلاء بعثات دبلوماسية عدة ورعايا بعض الدول

قال الجيش السوداني إنه نجح في إجلاء بعثات دبلوماسية عدة ورعايا بعض الدول، موضحا: " إجلاء البعثتين القطرية والأردنية إلى بورتسودان".



وأضاف نقلًا عن قناة "العربية أن بعثات أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أجليت من قاعدة قرب الخرطوم، منوها بأن القاعدة التي أُجليت البعثات منها هي قاعدة وادي سيدنا في الخرطوم.

واتهم الجيش السوداني، الدعم السريع بقطع الاتصالات والإنترنت في الخرطوم.

ولفت الجيش السوداني إلى أن قوات الدعم السريع تقتحم بعض السجون وتجبر الشرطة على إطلاق من فيها، منوها بأن قوات الدعم تعتدي على دار الهاتف بالخرطوم وتقطع الإنترنت بـ "شبكة سوداني".

وتابع الجيش السوداني: “سنواصل بقية عمليات الإجلاء تباعا حسب الطلبات التي قدمت من الدول”.