ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الممثل السامي لشئون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إجلاء أكثر من ألف مواطن أوروبي من السودان.

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وقال بوريل - على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في مدينة لكسمبورج وفقًا لقناة (فرانس إنفو تي في) الإخبارية الفرنسية، اليوم الإثنين إن عملية

إجلاء الرعايا كانت معقدة ولكنها ناجحة.

وذكرت القناة الإخبارية الفرنسية أن المعارك الدامية التي تدور رحاها منذ أكثر من أسبوع في السودان أجبرت المجتمع الدولي على إجلاء رعاياه، منذ أول أمس السبت.



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