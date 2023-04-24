فلسطين تبدأ عملية إجلاء رعاياها من الخرطوم

ياسر رشاد - القاهرة -

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن أولى القوافل التي تقل 72 مواطنا من رعايا دولة فلسطين، تحركت من العاصمة السودانية الخرطوم إلى مدينة بورتسودان، وتحمل الطلبة العسكريين وأسر مدنية وطلبة مدنيين.

اقرأ أيضا..اشتباكات السوداني: تأثر الوضع الصحي بعدد من الولايات نتيجة الاشتباكات

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن قوافل أخرى تقل رعايانا تحركت باتجاه الحدود مع جمهورية

مصر العربية، وتحمل على متنها نحو 200 مواطن.

وقالت إن ذلك يأتي بتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وجهود الوزارة بالشراكة مع الاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة، والوزارات والمؤسسات الشريكة، وسفاراتنا لدى السودان، والسعودية، ومصر، والأردن.