روسيا: هجوم صاروخي يستهدف قوات نظام كييف

ياسر رشاد - القاهرة - قال مدير المركز الصحفي لمجموعة القوات الجنوبية الروسية، فاديم أستافيف، اليوم الإثنين، إن العسكريين الروس شنوا هجومًا صاروخيًا على القوات الأوكرانية في اتجاه مدينة ليسيتشانسك، واستهدفت مستودعات تزود بالوقود قرب أرتيوموفسك (باخموت).

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وقال أستافيف في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم، إن: "الوحدة الصاروخية للمجموعة العسكرية الجنوبية نفذت ضربات على عدة نقاط تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه مدينة ليسيتشانسك، وكذلك على مستودع الوقود ونقطة التزود بالوقود في اتجاه سوليدار-باخموت (أرتيوموفسك).

وأضاف أن القوات الروسية نفذت ضربة مدفعية على وحدات مشاة البحرية الأوكرانية في

منطقة نوفوكالينوفو.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مناطق جديدة في الجزء الغربي من مدينة أرتيومفسك (باخموت)، مشيرة إلى أن قواتها تتقدم علي الأطراف الشمالية الجنوبية من المدينة.

وأكدت الوزارة تحييد أكثر من 540 عسكريا أوكرانيا والقضاء علي مجموعة النار المتنقلة في جمهورية دونيستك، مشيرة إلى إحباط نشاط 5 مجموعات تخريب واستطلاع وتدمير نحو 120 موقع وتمركز لقوات كييف.