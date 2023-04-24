وفاة 60 شخصا في بوركينا فاسو على أيدي مسلحين

ياسر رشاد - القاهرة - لقي 60 شخصا مصرعهم في بوركينا فاسو على أيدي مسلحين يرتدون زي الجيش الوطني، وفق ما أفاد مسؤول قضائي، معلنا أيضا عن فتح تحقيق في أحدث هجوم دام في هذه الدولة في غرب إفريقيا التي تشهد تمردا مسلحا.

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وقال لامين كابوري المدعي العام للمحكمة العليا في واهيغويا لوكالة فرانس برس نقلا عن جهاز الشرطة إن "نحو 60 شخصا قتلوا على أيدي أشخاص يرتدون الزي الرسمي لقواتنا المسلحة الوطنية" الخميس في قرية كارما في شمال اقليم ياتنغا.

وأضاف "جرى نقل الجرحى إلى مرافقنا الصحية حيث يخضعون حاليا للعلاج"، مشيرا إلى أن المسلحين "استولوا" على كميات من البضائع المتنوعة.

وأفاد سكان لوكالة فرانس برس نقلا

عن ناجين أن أكثر من 100 مسلح هاجموا قرية كارما على متن دراجات نارية وشاحنات صغيرة.

أضافوا أن عشرات الرجال والشبان قتلوا على أيدي المسلحين الذين كانوا يرتدون زي الجيش، واضعين حصيلة الضحايا عند "80 قتيلا تقريبا".

وتشهد بوركينا فاسو تمردا جهاديا امتد من مالي المجاورة عام 2015.

ويأتي هذا الاعتداء الأحدث في أعقاب هجوم آخر لمسلحين يشتبه أنهم جهاديون أسفر عن مقتل 34 متطوعا و6 جنود بالقرب من قرية أوريما، على بعد نحو 15 كيلومترا من واهيغويا.