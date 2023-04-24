سوريا تسجل 13 هزة أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المركز الوطني للزلازل السوري عن تسجيل 13 هزة أرضية ضعيفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضح المركز، في بيان اليوم الإثنين، وفقًا لوكالة الأنباء السورية، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزتين على الحدود السورية التركية إحداهما شمال حلب بـ 50 كم وبقوة 2 درجة على مقياس ريختر، والثانية شمال غرب حلب بـ 52 كم بقوة 2.1

درجة.



وأضاف المركز، أنه تم رصد 3 هزات في لواء اسكندرون بقوة 1.7 و 2.5 و2.1 درجة، و6 هزات في تركيا، وهزة في البحر المتوسط، وأخرى شرق البلاد، مبينًا أن الهزات حصلت على أعماق مختلفة وصلت إلى 142.7 كم.



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