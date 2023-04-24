انت الان تتابع خبر إنتشار أمني في بغداد لتأمين المتنزهات والمولات خلال ايام العيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لا قطوعات للشوارع داخل بغداد وبقية المحافظات، هكذا قالت قيادة العمليات المشتركة بخطتها لتأمين اجواء العيد، التي كشفت فيها عن نشر الاف المنتسبين بالشوارع والاماكن العامة كالاسواق ودور العبادة والمتنزهات، وتكثيف الجهد الاستخباري لتوفير الاجواء الامنة والمناسبة لجميع المواطنين، فيما وجّهت الداخلية جميع القادة والمدراء بتنظيم زيارات الى أسر الشهداء والجرحى والمنتسبين للاستماع لطلباتهم واحتياجاتهم ومن ثم تلبيتها.

خدميا فتحت أمانة بغداد وبلديات المحافظات ابواب المتنزهات والاماكن العامة امام المواطنين بعد حملة شهدت تحضيرات واستعدادات للعيد، تضمنت طلاء الارصفة وتصليح المقاعد وتزيين الحدائق بالورود والنشرات الضوئية، فيما قامت بحملة رديفة في الشوارع والجزرات الوسطية والتقاطعات العامة.

وزارة الصحة من جانبها حثت المواطنين خاصة شريحة الشباب على عدم استخدام الالعاب النارية التي تسبب في الاغلب ضررا كبيرا عند الاصابة بها، معلنة عن استعداد جميع المستشفيات لاستقبال الحالات المتنوعة، ناهيك عن نشر الدوريات والفرق الجوالة وسيارات الاسعاف في الاماكن التي تشهد اكتظاظا بالمحتفلين.

