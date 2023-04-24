في ظل الاحداث الاخيرة.. المملكة السعودية تجلي 52 لبنانياً من السودان

قالت وزارة الخارجية اللبنانية، إن سفيرة لبنان في السودان أبلغتها بإجلاء 52 لبنانياً، وصلوا أمس من الخرطوم في باص، فجر اليوم الإثنين من بورتسودان على متن سفينة للبحرية الملكية السعودية.

وقالت الخارجية، حسب وكالة الأنباء اللبنانية اليوم، إنهم "في طريقهم الآن إلى جدة السعودية، ولم يكن وصولهم المنتظر الى بر الأمان ممكناً لولا مساعدة المملكة العربية السعودية"

وشكر وزير الخارجية عبدالله بوحبيب "قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، والسفير السعودي في السودان ومعاونيهما عل التسهيلات والمساعدة التي قدمتها خلية الأزمة السعودية لاجلائهم، واستقبالهم ضيوفاً للمملكة في مدينة جدة، تمهيداً لعودتهم الى وطنهم بالسرعة المرجوة".