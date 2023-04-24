المملكة السعودية والاتحاد الأوروبي يبحثان جهود وقف التصعيد في السودان (التفاصيل)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي من جوزيب بوريل ، ووفق وكالة الأنباء السعودية .

وأشارت الوكالة إلى أنه تم خلال الاتصال، بحث إنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.

وطبقاً للوكالة، تناول الاتصال، استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.