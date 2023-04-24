شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان تؤكد أن الحكومة تبذل كل ما فى وسعها لضمان سلامة جهود إجلاء مواطنينا بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو اليوم الإثنين إن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لضمان سلامة جهود إجلاء مواطني بلاده المتواجدين في السودان، ويقدر عدد اليابانيين بهذه الدولة الإفريقية بنحو 60 مواطنا.

وأضاف كيشيدا - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن الحكومة تراقب الوضع في السودان بدقة وتتعاون بشكل وثيق مع الدول الأخرى المعنية بالأمر.

ورفض رئيس الوزراء الخوض في تفاصيل جهود الإجلاء، قائلا إنه يريد ضمان سلامة المواطنين اليابانيين وأن الحكومة ستقدم تحديثات كلما أمكن ذلك.





وأوضح أنه يتم اطلاعه على آخر التطورات في السودان، ذلك في الوقت الذي مازالت فيه الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الخرطوم مستمرة.