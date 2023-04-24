مرتضى الفاتح: واثقون في قدرة الإمارات على إعادة الاستقرار إلى السودان

حرصت الإمارات على دعم الشعب السوداني، لضمان استقراره، وشددت القيادة الرشيدة بتوجيهات من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على وقوفها الدائم إلى جانب السودان وشعبه.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الجالية السودانية بالشارقة والمركز الاجتماعي السوداني، المستشار مرتضى الفاتح الزيلعي، وفقا لـ24، إن ما يمر به السودان زاد معاناة شعبه الذي تحمل خلال السنوات الماضية ضغوطاً اقتصادية، واضطرابات داخلية وفرقة سياسية أسهمت في تردي الخدمات، وارتفاع الأسعار، والتضخم، وانخفاض الجنيه، وارتفاع البطالة وعجز ميزان المدفوعات.



وأشار المتحدث إلى أن الجالية السودانية في الإمارات تراقب بأسى الأحداث الدامية التي أدت إلى الانهيار في السودان، والأعداد الكبيرة للقتلى والجرحى، في ظل الصراع الدائر، وفشل المطالبات بالسماح للمواطنين بالتزود باحتياجاتهم، والحصول على العلاج، والحد الأدنى من ضروريات الحياة.



وقال: "مع هذه النداءات الدولية الكثيرة تأتي مبادرات دولة الإمارات لرفع معاناة السودانيين، والحفاظ على الاستقرار، بطرح الحلول وتقريب وجهات النظر بين أطراف الخلاف، والشعب السوداني على ثقة في مساهمة قيادة الإمارات الحكيمة في فتح آفاق جديدة للحوار ، وإنهاء الخلاف، وعودة الاستقرار سريعاً، بفضل موقعها وقوة تأثيرها في المجتمع الدولي".



وأضاف الزيلعيك "نشكر الهيئات الرسمية والخيرية في دولة الإمارات على استجابتها السريعة، وعلى ما قدمته خلال الأيام الماضية لإخوانهم السودانيين العالقين، الذين كانوا في الدولة للزيارة أو للعبور، بمنحهم تصاريح دخول، وتوفير الإقامة المؤقتة، وكافة الخدمات الأخرى".