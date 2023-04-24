دول العالم يطالبون بالتهدئة بعد الأحداث الاخيرة بالسودان

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق متعددة في البلاد، اشتباكات مسلحة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.



وفي وقت سابق ندد المبعوث الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، باندلاع القتال، قائلا إنه تواصل مع الطرفين طالبا منهما وقف القتال على الفور لضمان سلامة الشعب السوداني وتجنيب البلاد المزيد من العنف.

ومن جانبه قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيبو بوريل، أنه دعاجميع القوى في السودان إلى وقف العنف فورا، مؤكدا أن جميع موظفي الاتحاد الأوروبي بالسودان في أمان.

أما الخارجية السعودية، فأكدت أن المملكة تبدي قلقها البالغ إزاء التصعيد والاشتباكات في السودان، وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى تغليب الحوار على الصراع.

وبدورها قالت مصر تقول في بيان، إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان، وتطالب كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

كما أن السفير الأمريكي في السودان قال في تغريدة إن تصاعد الموقف داخل المكون العسكري إلى قتال مباشر "أمر في غاية الخطورة" ويدعو كبار قادة الجيش إلى وقف القتال، مشيرًا إلى أنه احتمى بالسفارة مع فريقه.

بينما السفارة البريطانية في السودان قالت في تصريحات أنها تراقب عن كثب الموقف في الخرطوم والمناطق الأخرى التي تدور فيها اشتباكات، ونصحت رعاياها بالبقاء في أماكن مغلقة.