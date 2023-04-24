شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: كل الشكر للقيادة وأجهزة الدولة على إجلاء المصريين من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، بنجاح الدولة في إجلاء المصريين من السودان، موضحا أن القيادة السياسية تابعت عن كثب ملف عودة المصريين من السودان منذ اليوم الأول لتصاعد الأحداث، كما أن أجهزة الدولة قدمت مردودا إيجابيا ونجحت في إجلاء مواطنيها وعودتهم لأراضى الوطن.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إننا نفخر بقدرة الدولة المصرية ونجاحها على الحفاظ على المواطنين في الداخل والخارج، موضحا أن نجاح الدولة في إجلاء مواطنيها من السودان خير دليل على حرصها على تقديم كل الدعم لمواطنيها خارج الحدود، كما ثمن الجندى التحرك السريع لأجهزة الدولة ونجاحها في إدارة هذا الملف.

أضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه مما لا شك فيه أن التحرك السريع من الدولة المصرية للحفاظ على مواطنيها بالخارج يبعث برسالة طمأنينة أن مصر لا تنسى أبناءها في الخارج، ودائما ما تحرص على تقديم كل سبل الدعم والمساعدة ولا تألوا جهدا في سبيل الحفاظ عليهم.

كما تمنى الجندى أن يتم حل الأزمة في السودان ليعود البلد الحبيب إلى سابق عهده وينعم بالأمن والاستقرار داعيا إلى الجلوس على مائدة المفاوضات وإنهاء الأزمة من خلال الحلول السلمية للحفاظ على الشعب السودانى ومقدراته.