شكرا لقرائتكم خبر عن "هحجر عليك".. مقولة تتردد فى الدراما وعلاقتها بالوصاية والقوامة.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الفرق بين الوصاية والقوامة"، استعرض خلاله الفروق الجوهرية بين الوصاية والقوامة، خاصة وأننا في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية ما نسمع مقولة "هحجر عليك"، فما هو مفهوم تلك المقولة وعلاقتها بالوصاية والقوامة، فقد حدد المشرع 4 أسباب للحجر وأخرى لرفعه، 3 شروط لـ"القوامة"، و4 أنواع للأوصياء، و19 التزام على الوصى، وإليكم التفاصيل كاملة:

"هحجر عليك".. مقولة تتردد دائمًا فى الأعمال السينمائية والدرامية.. هل هناك فرق بين "القوامة" و"الوصاية"؟.. المُشَرِّع حدد 4 أسباب للحجر وأخرى لرفعه.. 3 شروط لـ"القوامة".. 4 أنواع للأوصياء.. و19 التزام على الوصى



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