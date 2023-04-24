شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو القطامى: توجيهات الرئيس السيسى تعزز الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عمرو القطامي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز الحماية الاجتماعية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تكثف من جهودها لتحسين الظروف المعيشية بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي كانت لها تبعاتها السلبية على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "القطامي"، في تصريحات له، أن الرئيس السيسي، كان ولا يزال حريصا على تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين عبر إصدار حزمة قرارات من شأنها تخفيف آثار تلك الأزمة الاقتصادية التي نمر بها، موضحا أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات أكثر من مرة وتقديم منح استثنائية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه، وكذلك السلع التموينية إلى 41.9 مليار جنيه، و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و8 مليارات جنيه لعلاج نفقة الدولة 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي 28.1 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات بمعدل نمو سنوي 368.3٪ و19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية 202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪، يعبر عن الرغبة الصادقة لدى القيادة السياسية في دعم المواطنين في القطاعات المختلفة.

وأكد النائب عمرو القطامي، أن القيادة السياسية سوف تظل داعمة للفئات الأكثر احتياجا، وتعمل على توجيه الدعم للمستحقين، عبر قرارات استثنائية من شأنها تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهن.