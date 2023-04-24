جهود مصر لإجلاء الرعايا من السودان (فيديو)

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، الجهود المصرية لإجلاء الرعايا من السودان، حيث قالت: "جهود متسارعة تتخذها العديد من دول العالم لإجلاء رعاياها من السودان فى ظل تفاقم الأوضاع الميدانية والانسانية مع استمرار الاشتباكات".



وأضافت القناة : "مصر هي الدولة الجارة الشقيقة للسودان وتعمل بشكل وثيق من اجل ضمان آمن لنقل الرعايا المصريين وفق عملية تخطيط محكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء".





وكان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قد أكد أنه في اطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم 23 أبريل الجارى، إجلاء 436 مواطناً من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.



وتستمر السفارة المصرية فى الخرطوم والقنصليات في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي بوادي حلفا، في التنسيق مع المواطنين المصريين فى السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعاً.