انت الان تتابع خبر آخرهم نسرين طافش.. مشاهير عادوا إلى أزواجهم بعد الانفصال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم الإعلان عن الخبر، بعد تعليق كتبه شريف شرقاوي على منشور لنسرين طافش بـ"إنستغرام": "سعيد وفخور أن إنتي لي"، لترد عليه نسرين طافش كاتبة: "أحبك يا حبيبي"، ليعلن الثنائي عودتهما من جديد.

وقد تزوجت نسرين طافش من الطبيب شريف شرقاوي في تموز 2022، وفاجأت متابعيها بالخبر، من خلال نشرها لصورهما معًا، ثم تم الإعلان عن الانفصال بعد أشهر قليلة من الزواج.



ونسرين طافش ليست الوحيدة في الوسط الفني التي عادت لزوجها بعد فترة من الانفصال، فهناك الكثير من النجوم والنجمات الذين عادوا لشريك حياتهم من جديد بعد انفصالهم لأسباب مختلفة.