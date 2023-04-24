شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير علاقات دولية: مصر تقدم دورا متميزا في إجلاء رعاياها من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الدكتور أسامة السعيد، خبير العلاقات الدولية، إن مصر تقدم دورا متميزا في إجلاء رعاياها وهذا شجع الدول الأخرى على إسناد المهمة إليها.

وأضالف خلال تغطية خاصة عن الأوضاع في السودان عبر شاشة القاهرة الإخبارية: هذا الإجراء كان متوقعا في ظل استمرار العمليات والاشتباكات بين الجيش الوطني السوداني وميليشيا الدعم السريع، مع امتداد أمد المواجهات والاشتباكات التي دخلت أسبوعها الثاني، وكان لا بد على الدول أن تتحرك لإجلاء رعاياها وتأمينهم من هذه الاشتباكات، وهناك مخاوف دولية من تنامي الاشتباكات، وهناك تقديرات نشرت خلال الأيام الماضية، تشير إلى أن الوضع الأمني في السودان لن يتغير خلال الأمد القصير.

وتابع: كانت هناك حركة سريعة وحركة مكثفة من قبل العديد من الدول لإجلاء رعاياها خاصة في ظل إغلاق المجال الجوي السوداني، وكان لا بد من اتخاذ طرق بديلة عبر مسارات برية أو عبر الموانئ وتحديدا ميناء بورتسودان.