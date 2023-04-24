شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية المصرية تنشر أرقاما ساخنة لإتاحة التواصل مع مواطنيها في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن أرقام هواتف للتواصل بين الخارجية المصرية والمصريين المقيمين في السودان.



وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، قالت الخارجية المصرية إن مقرها في بورسودان بولاية البحر الأحمر يتلقى الاتصالات على الهاتف رقم: 00249906398621

كما يتلقى مكتب وادي حلفا بولاية الشمالية اتصالات المصريين بالسودان على الأرقام:

00249116604033

00249118162679



وأكدت الخارجية أنه في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، بدأت إجراءات إجلاء عدد من المواطنيين المصريين من المناطق الآمنة بالسودان، بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأكدت الخارجية استمرار قنصليتها في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا في التنسيق مع المصريين الجاري إجلاؤهم من خلال بورسودان ووادي حلفا.



كما دعت الوزارة المصريين المتواجدين بمدينة الخرطوم للبقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وإعادة تقييم الوضع في ضوء عدم إستقرار الأوضاع الأمنية طبقًا لتطور الموقف، وبالتنسيق مع السلطات السودانية، وبما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الإجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان.